РФ должным образом отреагирует в случае передачи Украине «Томагавков» — Песков

12:32 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва отреагирует «должным образом» в случае передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Должным образом», — ответил представитель Кремля на вопрос, как Россия будет реагировать.

