РФ должным образом отреагирует в случае передачи Украине «Томагавков» — Песков
12:32 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва отреагирует «должным образом» в случае передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Должным образом», — ответил представитель Кремля на вопрос, как Россия будет реагировать.
НОВОСТИ
- 12:20 02.10.2025
- «Коалиция желающих» по Украине должна стать «коалицией платящих» — премьер Бельгии
- 12:05 02.10.2025
- Война НАТО с Россией — последнее, чего хотели бы США, заявил чиновник Госдепартамента
- 12:00 02.10.2025
- Недопустима ситуация, чтобы дети из семей мигрантов не ходили в школу — Фадеев
- 11:32 02.10.2025
- Более 70 человек, вертолет и БПЛА задействованы в поисках семьи туристов под Красноярском
- 11:20 02.10.2025
- Украине не хватит денег на выплаты военным с 1 ноября — депутат
- 11:05 02.10.2025
- МВД Франции задействует 76 тыс. силовиков для наблюдения за 250 протестами в четверг
- 11:00 02.10.2025
- Орбан обвинил Брюссель в намерении развязать войну из-за Украины
- 10:32 02.10.2025
- Молдавия вышла на первое место в мире по депопуляции — экс-премьер
- 10:20 02.10.2025
- Власти РФ проконтролируют зачисление детей иностранцев в российские школы
- 10:05 02.10.2025
- Саммит ЕС в Дании зашел в тупик — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать