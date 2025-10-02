OpenAI стал самым дорогим стартапом в мире с оценкой $500 млрд — Bloomberg
13:00 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский разработчик ChatGPT — OpenAI — стал самым дорогим стартапом в мире, обойдя SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Как сообщает агентство Bloomberg, после сделки по продаже акций сотрудниками компании она оценена в полтриллиона долларов.
В апреле оценка корпорации составляла $300 млрд. Такой стремительный рост капитализации отражает «инвестиционный ажиотаж» вокруг лидеров технологии, способной преобразовать отрасли и экономику. OpenAI во главе с Сэмом Альтманом — одна из нескольких компаний, включая Nvidia, которые сейчас возглавляют глобальный проект по созданию центров обработки данных и разработке услуг искусственного интеллекта (ИИ).
Альтман и Маск были соучредителями OpenAI в декабре 2015 года. Маск входил в совет директоров компании, однако покинул его в 2018 году. Весной 2023 года он основал стартап в сфере ИИ под названием xAI.
Теперь миллиардер оказался, согласно оценке журнал Forbes, первым человеком, чье состояние достигло $500 млрд, и он на пути к тому, чтобы стать первым в истории триллионером. За ним в этом рейтинге миллиардеров идут председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон ($351,6 млрд), сооснователь корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг ($246,1 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($233,2 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($204,6 млрд).
