Венгрия понесла огромные убытки из-за антироссийских санкций ЕС — Орбан

Венгрия серьезно пострадала из-за санкций ЕС против России. Такую позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана изложил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в его офисе Золтан Ковач.

«Говоря о финансовых издержках конфликта, премьер-министр Орбан отметил, что Венгрия понесла убытки от санкций, инфляции и высоких цен на энергоносители, в то время как ЕС продолжает отправлять десятки миллиардов евро Украине», — написал Ковач на своей странице в соцсети X.