США онлайн передают Украине разведданные о России, это не новация — Песков
13:20 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США передают Украине разведывательные данные в режиме онлайн, это не является новацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация», — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать информацию СМИ о том, что Вашингтон передаст Киеву разведданные для ударов по территории РФ.
НОВОСТИ
- 14:14 02.10.2025
- Эксперт дал совет начинающим инвесторам на Moscow Startup Summit
- 14:12 02.10.2025
- Глава МВД ФРГ предложил создавать «центры возвращения» для мигрантов
- 14:00 02.10.2025
- ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 510 военных за сутки
- 13:32 02.10.2025
- В Германии признали, что военные ФРГ не могут сбивать дроны над территорией страны — Bild
- 13:05 02.10.2025
- Венгрия понесла огромные убытки из-за антироссийских санкций ЕС — Орбан
- 13:00 02.10.2025
- OpenAI стал самым дорогим стартапом в мире с оценкой $500 млрд — Bloomberg
- 12:59 02.10.2025
- Круглый стол «Россия – Африка: актуальные вызовы» прошел в Москве
- 12:32 02.10.2025
- РФ должным образом отреагирует в случае передачи Украине «Томагавков» — Песков
- 12:20 02.10.2025
- «Коалиция желающих» по Украине должна стать «коалицией платящих» — премьер Бельгии
- 12:05 02.10.2025
- Война НАТО с Россией — последнее, чего хотели бы США, заявил чиновник Госдепартамента
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать