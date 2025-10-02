США онлайн передают Украине разведданные о России, это не новация — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США передают Украине разведывательные данные в режиме онлайн, это не является новацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация», — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать информацию СМИ о том, что Вашингтон передаст Киеву разведданные для ударов по территории РФ.