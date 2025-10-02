Круглый стол «Россия – Африка: актуальные вызовы» прошел в Москве
12:59 02.10.2025
В Москве состоялся круглый стол «Россия – Африка: актуальные вызовы». По словам члена Совета Федерации РФ Андрея Чернышева, Россия твердо привержена развитию всестороннего сотрудничества с африканскими государствами. «Мы все понимаем, что на сегодняшний день Африка – один из ключевых центров силы, - заявил сенатор. - Россия выступает за суверенитет, за недопустимость давления извне, за справедливую модель международных отношений. Мы видим Африку не как объект помощи, а как партнера в строительстве справедливого мироустройства, о чем говорит наш президент».
В работе круглого стола участвовали представители государственных ведомств, дипломаты, парламентарии, священнослужители, руководители госкорпораций и частных компаний, общественных организаций, академических институтов, а также эксперты. Они обменивались мнениями по поводу самых важных проблем партнерства России и африканских стран, а также предлагали варианты их решения.
Как отметил представитель администрации президента РФ по общественным проектам Алексей Клещев, одна из основных задач российской внешней политики России - укреплять связи со странами Африки. «Задача российских властей – превратить товарооборот из просто позитивного в устойчивую хорошую динамику роста, - также заявил Клещев. - Создано большое количество правительственных комиссией, которые возглавляют министры Российской Федерации».
НОВОСТИ
- 14:14 02.10.2025
- Эксперт дал совет начинающим инвесторам на Moscow Startup Summit
- 14:12 02.10.2025
- Глава МВД ФРГ предложил создавать «центры возвращения» для мигрантов
- 14:00 02.10.2025
- ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 510 военных за сутки
- 13:32 02.10.2025
- В Германии признали, что военные ФРГ не могут сбивать дроны над территорией страны — Bild
- 13:20 02.10.2025
- США онлайн передают Украине разведданные о России, это не новация — Песков
- 13:05 02.10.2025
- Венгрия понесла огромные убытки из-за антироссийских санкций ЕС — Орбан
- 13:00 02.10.2025
- OpenAI стал самым дорогим стартапом в мире с оценкой $500 млрд — Bloomberg
- 12:32 02.10.2025
- РФ должным образом отреагирует в случае передачи Украине «Томагавков» — Песков
- 12:20 02.10.2025
- «Коалиция желающих» по Украине должна стать «коалицией платящих» — премьер Бельгии
- 12:05 02.10.2025
- Война НАТО с Россией — последнее, чего хотели бы США, заявил чиновник Госдепартамента
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать