Круглый стол «Россия – Африка: актуальные вызовы» прошел в Москве

12:59

В Москве состоялся круглый стол «Россия – Африка: актуальные вызовы». По словам члена Совета Федерации РФ Андрея Чернышева, Россия твердо привержена развитию всестороннего сотрудничества с африканскими государствами. «Мы все понимаем, что на сегодняшний день Африка – один из ключевых центров силы, - заявил сенатор. - Россия выступает за суверенитет, за недопустимость давления извне, за справедливую модель международных отношений. Мы видим Африку не как объект помощи, а как партнера в строительстве справедливого мироустройства, о чем говорит наш президент».

В работе круглого стола участвовали представители государственных ведомств, дипломаты, парламентарии, священнослужители, руководители госкорпораций и частных компаний, общественных организаций, академических институтов, а также эксперты. Они обменивались мнениями по поводу самых важных проблем партнерства России и африканских стран, а также предлагали варианты их решения.

Как отметил представитель администрации президента РФ по общественным проектам Алексей Клещев, одна из основных задач российской внешней политики России - укреплять связи со странами Африки. «Задача российских властей – превратить товарооборот из просто позитивного в устойчивую хорошую динамику роста, - также заявил Клещев. - Создано большое количество правительственных комиссией, которые возглавляют министры Российской Федерации».