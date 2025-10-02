В Германии признали, что военные ФРГ не могут сбивать дроны над территорией страны — Bild

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные ФРГ в настоящее время не в состоянии сбивать беспилотники над территорией страны. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, у Германии нет полноценной системы противодействия дронам. В частности, армейские войска ПВО были расформированы еще в 2010 году, а система защиты от беспилотников все еще находится в процессе разработки. Кроме того, практически невозможно безопасно сбивать дроны над населенными пунктами и во время полетов гражданской авиации, поскольку обломки и снаряды могут ранить людей, указывает газета.

27 сентября глава МВД ФРГ Александер Добриндт заявил, что над землей Шлезвиг-Гольштейн в ночь на пятницу «были замечены рои дронов». Министр указал на рост числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией и сообщил, что уже осенью намерен представить план по противодействию подозрительным беспилотникам. 1 октября журнал Der Spiegel сообщил, что правоохранительные органы в Германии начали расследование по подозрению в шпионаже за объектами критически важной инфраструктуры на севере страны с использованием беспилотников. Рост числа инцидентов с БПЛА Добриндт назвал «тревожным сигналом».