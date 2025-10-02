ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 510 военных за сутки

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие сутки составили около 1 510 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в зоне ответственности группировки «Север» украинские потери составили до 200 военнослужащих, в зоне ответственности «Запада» — 230 военнослужащих, Южной — до 235 человек. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр» составили более 515 человек, «Восток» — до 295 человек, «Днепр» — до 35 человек.