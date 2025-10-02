ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 510 военных за сутки
14:00 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общие потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие сутки составили около 1 510 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, в зоне ответственности группировки «Север» украинские потери составили до 200 военнослужащих, в зоне ответственности «Запада» — 230 военнослужащих, Южной — до 235 человек. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр» составили более 515 человек, «Восток» — до 295 человек, «Днепр» — до 35 человек.
НОВОСТИ
- 14:14 02.10.2025
- Эксперт дал совет начинающим инвесторам на Moscow Startup Summit
- 14:12 02.10.2025
- Глава МВД ФРГ предложил создавать «центры возвращения» для мигрантов
- 13:32 02.10.2025
- В Германии признали, что военные ФРГ не могут сбивать дроны над территорией страны — Bild
- 13:20 02.10.2025
- США онлайн передают Украине разведданные о России, это не новация — Песков
- 13:05 02.10.2025
- Венгрия понесла огромные убытки из-за антироссийских санкций ЕС — Орбан
- 13:00 02.10.2025
- OpenAI стал самым дорогим стартапом в мире с оценкой $500 млрд — Bloomberg
- 12:59 02.10.2025
- Круглый стол «Россия – Африка: актуальные вызовы» прошел в Москве
- 12:32 02.10.2025
- РФ должным образом отреагирует в случае передачи Украине «Томагавков» — Песков
- 12:20 02.10.2025
- «Коалиция желающих» по Украине должна стать «коалицией платящих» — премьер Бельгии
- 12:05 02.10.2025
- Война НАТО с Россией — последнее, чего хотели бы США, заявил чиновник Госдепартамента
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать