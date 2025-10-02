Глава МВД ФРГ предложил создавать «центры возвращения» для мигрантов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС) выступил за создание специальных «центров возвращения» для мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища в Европе.

«Эти центры предназначены для размещения просителей убежища в Европе, чьи ходатайства были отклонены и которые не могут быть возвращены на родину», — заявил Добриндт газете Münchner Merkur. «Мы хотим, чтобы ЕС предоставил законные основания для таких центров», — подчеркнул глава МВД ФРГ.

План Добриндта заключается в том, чтобы отдельные государства-члены сотрудничали в реализации данной инициативы. «Те, кто интегрировался, кто работает, имеют возможность остаться в Германии. Для всех остальных мы хотим обеспечить обязательный выезд из страны», — резюмировал министр.