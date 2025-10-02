0
0
10
НОВОСТИ

Глава МВД ФРГ предложил создавать «центры возвращения» для мигрантов

14:12 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС) выступил за создание специальных «центров возвращения» для мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища в Европе.

«Эти центры предназначены для размещения просителей убежища в Европе, чьи ходатайства были отклонены и которые не могут быть возвращены на родину», — заявил Добриндт газете Münchner Merkur. «Мы хотим, чтобы ЕС предоставил законные основания для таких центров», — подчеркнул глава МВД ФРГ.

План Добриндта заключается в том, чтобы отдельные государства-члены сотрудничали в реализации данной инициативы. «Те, кто интегрировался, кто работает, имеют возможность остаться в Германии. Для всех остальных мы хотим обеспечить обязательный выезд из страны», — резюмировал министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:14 02.10.2025
Эксперт дал совет начинающим инвесторам на Moscow Startup Summit
0
2
14:00 02.10.2025
ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 510 военных за сутки
0
55
13:32 02.10.2025
В Германии признали, что военные ФРГ не могут сбивать дроны над территорией страны — Bild
0
128
13:20 02.10.2025
США онлайн передают Украине разведданные о России, это не новация — Песков
0
135
13:05 02.10.2025
Венгрия понесла огромные убытки из-за антироссийских санкций ЕС — Орбан
0
168
13:00 02.10.2025
OpenAI стал самым дорогим стартапом в мире с оценкой $500 млрд — Bloomberg
0
158
12:59 02.10.2025
Круглый стол «Россия – Африка: актуальные вызовы» прошел в Москве
0
165
12:32 02.10.2025
РФ должным образом отреагирует в случае передачи Украине «Томагавков» — Песков
0
226
12:20 02.10.2025
«Коалиция желающих» по Украине должна стать «коалицией платящих» — премьер Бельгии
0
232
12:05 02.10.2025
Война НАТО с Россией — последнее, чего хотели бы США, заявил чиновник Госдепартамента
0
255

Возврат к списку