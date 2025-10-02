Макрон предложил использовать опыт Молдавии на парламентских выборах в других странах
14:32 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал «большим достижением» победу партии президента Молдавии Майи Санду на прошедших 28 сентября парламентских выборах и призвал использовать опыт властей этой страны при организации выборов в других странах. Об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.
«Выборы в Молдавии стали большим достижением, и я еще раз поздравляю Майю, потому что это испытание нашей стойкости. Я думаю, что для всех нас также очень интересно услышать ваши четкие отзывы и уроки, извлеченные из этой победы, потому что их полезно внедрить в остальных странах клуба, поскольку сейчас мы сталкиваемся с вмешательством во все выборы», — сказал он, выступив с утверждением о якобы имевших место попытках вмешательства в молдавские выборы со стороны России.
По итогам прошедших в Молдавии 28 сентября парламентских выборов правящая партия получила 50,2% голосов, сохранив большинство мест в парламенте. Оппозиция, включая выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, — 49,8%. При этом против правящей партии проголосовало большинство населения внутри страны. Оппозиция заявила о фальсификации выборов на зарубежных участках и намерена оспорить итоги выборов в суде. Там обратили внимание на такие нарушения, как блокирование доступа к участкам, угрозы и давление в адрес оппозиции со стороны правоохранительных органов, а также запугивание электората со стороны президентом.
НОВОСТИ
- 15:32 02.10.2025
- Четыре человека ранены при нападении с ножом и наезде автомобиля у синагоги в Манчестере
- 15:12 02.10.2025
- Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $65 за баррель
- 15:00 02.10.2025
- ЕС не поддержал предложение Финляндии финансировать «стену дронов» из бюджета сообщества
- 14:52 02.10.2025
- Собянин: Основная часть обучения в колледжах Москвы отводится практике
- 14:46 02.10.2025
- Юные гимнастки со всей страны выступят на турнире «Путь к Олимпу» 4–5 октября
- 14:14 02.10.2025
- Эксперт дал совет начинающим инвесторам на Moscow Startup Summit
- 14:12 02.10.2025
- Глава МВД ФРГ предложил создавать «центры возвращения» для мигрантов
- 14:00 02.10.2025
- ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 510 военных за сутки
- 13:32 02.10.2025
- В Германии признали, что военные ФРГ не могут сбивать дроны над территорией страны — Bild
- 13:20 02.10.2025
- США онлайн передают Украине разведданные о России, это не новация — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать