Макрон предложил использовать опыт Молдавии на парламентских выборах в других странах

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал «большим достижением» победу партии президента Молдавии Майи Санду на прошедших 28 сентября парламентских выборах и призвал использовать опыт властей этой страны при организации выборов в других странах. Об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

«Выборы в Молдавии стали большим достижением, и я еще раз поздравляю Майю, потому что это испытание нашей стойкости. Я думаю, что для всех нас также очень интересно услышать ваши четкие отзывы и уроки, извлеченные из этой победы, потому что их полезно внедрить в остальных странах клуба, поскольку сейчас мы сталкиваемся с вмешательством во все выборы», — сказал он, выступив с утверждением о якобы имевших место попытках вмешательства в молдавские выборы со стороны России.

По итогам прошедших в Молдавии 28 сентября парламентских выборов правящая партия получила 50,2% голосов, сохранив большинство мест в парламенте. Оппозиция, включая выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, — 49,8%. При этом против правящей партии проголосовало большинство населения внутри страны. Оппозиция заявила о фальсификации выборов на зарубежных участках и намерена оспорить итоги выборов в суде. Там обратили внимание на такие нарушения, как блокирование доступа к участкам, угрозы и давление в адрес оппозиции со стороны правоохранительных органов, а также запугивание электората со стороны президентом.