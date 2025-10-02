0
ЕС не поддержал предложение Финляндии финансировать «стену дронов» из бюджета сообщества

15:00 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза не дали четкого ответа на предложение премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о финансировании «стены дронов» из бюджета сообщества и об участии всех стран ЕС в инициативе. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

«Я сказал, что в Еврокомиссии необходимо проанализировать весь нынешний бюджет и понять, какие пункты из него можно убрать. На этот вопрос не дали прямого ответа, однако в нескольких выступлениях поднимался вопрос о необходимости найти финансирование в ближайшем будущем», — заявил премьер журналистам после неформального саммита ЕС в Копенгагене.

По информации Helsingin Sanomat, не все страны ЕС поддержали инициативу финского премьера. Вопрос выделения средств на «стену дронов» будет обсуждаться на саммите ЕС, запланированном на 23 октября в Брюсселе. Финский премьер надеется, что Еврокомиссия представит свое видение финансирования проекта до встречи на высшем уровне.

