Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $65 за баррель

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $65 за баррель впервые с 6 июня 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:46 мск, стоимость Brent снижалась на 0,73% — до $64,47 за баррель.

К 13:00 мск Brent замедлил снижение и торгуется на уровне $64,97 за баррель (-0,58%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года теряет 0,62%, опускаясь до $61,4 за баррель.