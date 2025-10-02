Четыре человека ранены при нападении с ножом и наезде автомобиля у синагоги в Манчестере

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом и наезда автомобиля около синагоги в Манчестере. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией Большого Манчестера.

«Полиция была вызвана к синагоге Хитон-парк еврейской общины на Миддлтон-роуд в Крампсолле в 09:31 (11:31 мск — прим. ТАСС) после сообщения от очевидца. Он заявил, что видел, как автомобиль наехал на прохожих, и что один мужчина был ранен ножом», — говорится в сообщении в соцсети X. Полиция открыла огонь по нападавшему. О его состоянии не сообщается.

«Парамедики прибыли на место происшествия в 09:41 (11:41 мск — прим. ТАСС) и оказывают помощь пострадавшим. В настоящее время ранения получили четверо человек — как в результате наезда автомобиля, так и ножевых ранений», — добавили в полиции. Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм назвал случившееся «серьезным инцидентом», однако заверил, что благодаря оперативному вмешательству полиции опасности для людей больше нет.

По данным газеты The Daily Telegraph, полиция рассматривает инцидент как теракт. Подробностей о состоянии нападавшего не приводится. По данным Бернхэма, преступник, вероятно, убит.

Место инцидента и прилегающие к нему улицы перекрыты, охрану несет вооруженная полиция. Ведется следствие. По данным телеканала Sky News, в правоохранители задействовали код PLATO, который используется полицией и службами экстренного реагирования в Великобритании для обозначения активной террористической атаки.

Возможный теракт произошел в Йом Кипур — один из важнейших праздников еврейского календаря, который также называют Судным днем. В синагогах обычно собирается много верующих, так как в этот день строгого 25-часового поста традицией предписаны продолжительные службы.