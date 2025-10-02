0
0
50
НОВОСТИ

Четыре человека ранены при нападении с ножом и наезде автомобиля у синагоги в Манчестере

15:32 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом и наезда автомобиля около синагоги в Манчестере. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией Большого Манчестера.

«Полиция была вызвана к синагоге Хитон-парк еврейской общины на Миддлтон-роуд в Крампсолле в 09:31 (11:31 мск — прим. ТАСС) после сообщения от очевидца. Он заявил, что видел, как автомобиль наехал на прохожих, и что один мужчина был ранен ножом», — говорится в сообщении в соцсети X. Полиция открыла огонь по нападавшему. О его состоянии не сообщается.

«Парамедики прибыли на место происшествия в 09:41 (11:41 мск — прим. ТАСС) и оказывают помощь пострадавшим. В настоящее время ранения получили четверо человек — как в результате наезда автомобиля, так и ножевых ранений», — добавили в полиции. Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм назвал случившееся «серьезным инцидентом», однако заверил, что благодаря оперативному вмешательству полиции опасности для людей больше нет.

По данным газеты The Daily Telegraph, полиция рассматривает инцидент как теракт. Подробностей о состоянии нападавшего не приводится. По данным Бернхэма, преступник, вероятно, убит.

Место инцидента и прилегающие к нему улицы перекрыты, охрану несет вооруженная полиция. Ведется следствие. По данным телеканала Sky News, в правоохранители задействовали код PLATO, который используется полицией и службами экстренного реагирования в Великобритании для обозначения активной террористической атаки.

Возможный теракт произошел в Йом Кипур — один из важнейших праздников еврейского календаря, который также называют Судным днем. В синагогах обычно собирается много верующих, так как в этот день строгого 25-часового поста традицией предписаны продолжительные службы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:40 02.10.2025
Портфель финансирования жилой недвижимости Сбера с начала года прирос на 24%
0
10
15:12 02.10.2025
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $65 за баррель
0
93
15:00 02.10.2025
ЕС не поддержал предложение Финляндии финансировать «стену дронов» из бюджета сообщества
0
121
14:52 02.10.2025
Собянин: Основная часть обучения в колледжах Москвы отводится практике
0
134
14:46 02.10.2025
Юные гимнастки со всей страны выступят на турнире «Путь к Олимпу» 4–5 октября
0
142
14:32 02.10.2025
Макрон предложил использовать опыт Молдавии на парламентских выборах в других странах
0
186
14:14 02.10.2025
Эксперт дал совет начинающим инвесторам на Moscow Startup Summit
0
184
14:12 02.10.2025
Глава МВД ФРГ предложил создавать «центры возвращения» для мигрантов
0
198
14:00 02.10.2025
ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 510 военных за сутки
0
215
13:32 02.10.2025
В Германии признали, что военные ФРГ не могут сбивать дроны над территорией страны — Bild
0
271

Возврат к списку