Эксперт дал совет начинающим инвесторам на Moscow Startup Summit
14:14 02.10.2025
В Москве на Moscow Startup Summit прошло обсуждение новых возможностей венчурных инвестиций. Участники дискуссии пришли к выводу, что инвестиции в стартапы стали доступны большему числу инвесторов. Люди стали понимать, что такое стартап, и вкладываться в него. Катализатором этих изменений стали технологии. Есть платформы, приложения, которые позволяют инвестировать в стартапы небольшие суммы — до 100 тыс. руб.
«Первый совет, который я даю инвесторам – быть готовым всё потерять, – заявил Нимэш Кампани, партнёр-основатель 108 Capital. – Далее – не ждать результата раньше, чем через 2–3 года, и по возможности диверсифицировать свои вложения. Есть статистика, что из 10 стартапов только один будет реально успешным. Если вы вкладываетесь в разные компании, есть шанс, что какая-то из них и выстрелит». Ещё один совет — учиться инвестициям.
1 и 2 октября в СберСити проходит международный саммит по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit. В деловой программе — свыше 60 сессий и выступления более 150 экспертов из России и других стран. Завершится саммит вручением технологической премии правительства Москвы и Сбера Startup Summit Awards. На конкурс поступило более 1,7 тысячи заявок из 79 регионов страны. 2 октября наградят победителей в 17 номинациях — от стартапов и инвесторов до корпораций, вузов и медиа. Прямую трансляцию можно смотреть на официальном сайте саммита.
