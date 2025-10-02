0
Собянин: Основная часть обучения в колледжах Москвы отводится практике

14:52 02.10.2025

Московские колледжи готовят настоящих профессионалов, заявил мэр столицы Сергей Собянин в День среднего профессионального образования, который отмечается в РФ 2 октября.

«Ребята получают востребованную специальность и успешно строят карьеру в родном городе. В основе обучения лежит практика — именно ей отводится большая часть учебного времени», — заявил глава города. По словам Собянина, студенты могут закрепить полученные навыки в современных лабораториях и мастерских, а также на площадках предприятий-партнеров, которых у столичных колледжей уже более 3800.

Как сообщил градоначальник, выпускники колледжей успешно устраиваются на работу в течение года и работая на столичных предприятиях помогают Москве развиваться.

