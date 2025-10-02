Три человека получили ранения в результате перестрелки в селе Дагестана — власти
16:00 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека ранены в результате стрельбы в дагестанском селе Унцукуль, сообщили ТАСС в районной администрации.
«Произошла перестрелка. По предварительной информации, ранены три человека. Обстоятельства уточняются», — сказал собеседник агентства.
