Три человека получили ранения в результате перестрелки в селе Дагестана — власти

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека ранены в результате стрельбы в дагестанском селе Унцукуль, сообщили ТАСС в районной администрации.

«Произошла перестрелка. По предварительной информации, ранены три человека. Обстоятельства уточняются», — сказал собеседник агентства.