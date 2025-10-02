Макрон предлагает задерживать танкеры с нефтью из РФ на недели, чтобы нарушить поставки
16:32 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает задерживать в море «на недели» танкеры так называемого теневого флота, чтобы нарушить поставки якобы российской нефти.
«Очень важно, что таким образом вы уничтожаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая организовывать поставки по-другому, что снижает эффективность бизнес-модели. Потому что эта модель была организована еще до 2022 года, но сейчас она полностью индустриализирована. И я предлагаю в рамках „коалиции желающих“, в тесном сотрудничестве с НАТО работать над тем, как оптимизировать эти совместные действия», — сказал Макрон на открытии саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Его выступление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.
Он привел в пример задержание Францией у своих берегов танкера, который следовал из российского порта в Индию. По его словам, такие меры позволяют убедиться в наличии у берегов страны судов «теневого флота», а также «убедиться, соответствуют ли эти суда международным правилам». Глава государства также выступил с утверждением, что задержанное у Франции судно шло «под фальшивым флагом» и заявил, что, остановив «на одну-две недели» этот танкер, Франция якобы подорвала эффективность поставок нефти из России.
«Таким образом, „теневой флот“ является очень хорошей целью, если мы хотим повысить нашу эффективность в сокращении этих мощностей. И я думаю, что это очень важный шаг вперед для усиления нашего давления на Россию», — заключил он.
