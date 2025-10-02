0
Продажи новых автомобилей в РФ в январе — сентябре снизились на 25%, до более 1 млн

17:00 02.10.2025

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов в России по итогам января — сентября текущего года снизились на четверть и составили 1,014 млн единиц. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

Рынок новых отечественных авто снизился на 5%, до 556,9 тыс. единиц.

За девять месяцев объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 890,3 тыс. шт. (-22% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте LCV — 75,5 тыс. шт. (-21%), в сегменте грузовых автомобилей — 40,3 тыс. шт. (-56%), в сегменте автобусов — 8,1 тыс. шт. (-45%).

