Кошта и фон дер Ляйен пообещали Киеву «техническое преимущество» на поле боя
17:12 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта пообещали Владимиру Зеленскому «начать новую программу», которая якобы обеспечит Киеву «техническое преимущество» в конфликте. Об этом фон дер Ляйен и Кошта написали в соцсети X, дословно повторив один и тот же текст.
«Скоро мы запустим новую программу, которая обеспечит техническое преимущество Украине на поле боя», — написали еврочиновники под фотографией с Зеленским, которую они сделали на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, где тема противостояния России была центральной. Они не уточнили, идет ли речь об упоминавшихся ранее планах по втягиванию Украины в европроект «стена дронов» или о планах развернуть на территории этой страны новые заводы по производству ударных средств взамен уничтоженных ранее.
НОВОСТИ
- 17:00 02.10.2025
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе — сентябре снизились на 25%, до более 1 млн
- 16:32 02.10.2025
- Макрон предлагает задерживать танкеры с нефтью из РФ на недели, чтобы нарушить поставки
- 16:12 02.10.2025
- У России есть преимущество перед Европой в силе духа — Туск
- 16:00 02.10.2025
- Три человека получили ранения в результате перестрелки в селе Дагестана — власти
- 15:32 02.10.2025
- Четыре человека ранены при нападении с ножом и наезде автомобиля у синагоги в Манчестере
- 15:12 02.10.2025
- Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $65 за баррель
- 15:00 02.10.2025
- ЕС не поддержал предложение Финляндии финансировать «стену дронов» из бюджета сообщества
- 14:52 02.10.2025
- Собянин: Основная часть обучения в колледжах Москвы отводится практике
- 14:46 02.10.2025
- Юные гимнастки со всей страны выступят на турнире «Путь к Олимпу» 4–5 октября
- 14:32 02.10.2025
- Макрон предложил использовать опыт Молдавии на парламентских выборах в других странах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать