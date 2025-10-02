Кошта и фон дер Ляйен пообещали Киеву «техническое преимущество» на поле боя

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта пообещали Владимиру Зеленскому «начать новую программу», которая якобы обеспечит Киеву «техническое преимущество» в конфликте. Об этом фон дер Ляйен и Кошта написали в соцсети X, дословно повторив один и тот же текст.

«Скоро мы запустим новую программу, которая обеспечит техническое преимущество Украине на поле боя», — написали еврочиновники под фотографией с Зеленским, которую они сделали на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, где тема противостояния России была центральной. Они не уточнили, идет ли речь об упоминавшихся ранее планах по втягиванию Украины в европроект «стена дронов» или о планах развернуть на территории этой страны новые заводы по производству ударных средств взамен уничтоженных ранее.