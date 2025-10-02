Мерц заявил, что поддержит любой путь использования активов РФ в интересах Киева

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поддержит любой путь использования замороженных в Европе российских активов в интересах Киева.

«У нас была очень интенсивная дискуссия об использовании российских активов. Мы сейчас этот вопрос тщательно изучим, и через три недели на следующем саммите ЕС, скорее всего, будет конкретное решение», — сказал он по итогам саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии. «Я буду поддерживать любой путь, который позволит использовать российские активы, чтобы продолжить поддержку Украины и побеспокоиться о том, чтобы эта война как можно скорее завершилась», — заявил Мерц. Он считает, что в ЕС согласны «идти этим путем».