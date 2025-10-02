Идет активная подготовка визита Путина в Индию - Песков
18:15 02.10.2025 Источник: Интерфакс
Визит президента РФ Владимира Путина в Индию готовится, он состоится до конца года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (сроки визита, - "ИФ") есть, действительно, мы готовимся. До нового года этот визит состоится. Идет активная подготовка", - сказал Песков журналистам "на полях" заседания дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что отношения России с Индией носят особый, стратегический характер. "Предстоят очень содержательные переговоры", - подчеркнул Песков.
