Путин: У нас, разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери у Вооруженных сил России есть, но они кратно меньше, чем потери ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«У нас, разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ. Кратно», — сказал он.



«За сентябрь потери [ВСУ] где-то 44,7 тыс. человек, из них почти половина — безвозвратные», — сказал Путин.