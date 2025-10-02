Путин: У нас, разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ
20:00 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери у Вооруженных сил России есть, но они кратно меньше, чем потери ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».
«У нас, разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ. Кратно», — сказал он.
«За сентябрь потери [ВСУ] где-то 44,7 тыс. человек, из них почти половина — безвозвратные», — сказал Путин.
