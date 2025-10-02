0
0
74
НОВОСТИ

Путин: У нас, разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ

20:00 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери у Вооруженных сил России есть, но они кратно меньше, чем потери ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«У нас, разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ. Кратно», — сказал он.

«За сентябрь потери [ВСУ] где-то 44,7 тыс. человек, из них почти половина — безвозвратные», — сказал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:15 02.10.2025
Путин сообщил, какой процент территорий в ЛНР и ДНР еще контролирует ВСУ
0
22
19:30 02.10.2025
Путин о ситуации вокруг Украины: Я думаю, что добрая воля возьмет верх. И в этом смысле нет ни малейших сомнений
0
132
19:20 02.10.2025
Европе не придется долго ждать ответных мер на милитаризацию континента - Путин
0
165
19:10 02.10.2025
Путин: Честно говоря, так и хочется сказать [европейским политикам], уймитесь, займитесь, наконец, своими проблемами
0
171
19:00 02.10.2025
Были попытки управлять миром, но все они закончились неудачей - Путин
0
181
18:53 02.10.2025
Демо-день молодежных стартапов собрал 20 команд из Белоруссии, Китая и 13 городов России
0
179
18:50 02.10.2025
Украинские власти решили разорвать дипотношения с Никарагуа
0
191
18:15 02.10.2025
Идет активная подготовка визита Путина в Индию - Песков
0
223
17:40 02.10.2025
Мерц заявил, что поддержит любой путь использования активов РФ в интересах Киева
0
243
17:12 02.10.2025
Кошта и фон дер Ляйен пообещали Киеву «техническое преимущество» на поле боя
0
337

Возврат к списку