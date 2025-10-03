Ранее задержанный властями Франции танкер Boracay возобновил движение
12:20 03.10.2025
Ранее задержанный французскими властями танкер Boracay возобновил свой путь. Об этом свидетельствуют данные службы Marinetraffic, отлеживающей перемещение кораблей.
Кроме того, как сообщило агентство AFP, капитан танкера, являющийся гражданином КНР, вернулся на борт.
Ранее прокуратура Бреста начала расследование в отношении танкера, остановленного ВМС Франции, в связи с подозрением в нарушении морского права. Агентство AFP приводило два названия танкера — Pushpa и Boracay, он шел под флагом Бенина. Изначально расследование велось по факту возможного «отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага» и «отказа подчиниться».
