0
0
139
НОВОСТИ

Ранее задержанный властями Франции танкер Boracay возобновил движение

12:20 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ранее задержанный французскими властями танкер Boracay возобновил свой путь. Об этом свидетельствуют данные службы Marinetraffic, отлеживающей перемещение кораблей.

Кроме того, как сообщило агентство AFP, капитан танкера, являющийся гражданином КНР, вернулся на борт.

Ранее прокуратура Бреста начала расследование в отношении танкера, остановленного ВМС Франции, в связи с подозрением в нарушении морского права. Агентство AFP приводило два названия танкера — Pushpa и Boracay, он шел под флагом Бенина. Изначально расследование велось по факту возможного «отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага» и «отказа подчиниться».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 03.10.2025
Женщина впервые назначена духовным главой Церкви Англии
0
21
13:00 03.10.2025
Верховный суд Нидерландов отменил решение о запрете экспорта частей к F-35 в Израиль
0
40
12:41 03.10.2025
Многодетная мать основала благотворительный фонд и помогает бойцам СВО
0
99
12:34 03.10.2025
Фестиваль бега и полумарафон "Моя столица" пройдут в Москве 4–5 октября
0
104
12:32 03.10.2025
Давление Брюсселя сблизило Венгрию и Словакию — Орбан
0
113
12:05 03.10.2025
На Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли — ученые
0
168
12:00 03.10.2025
В Крыму задержан россиянин, передавший ГУР МО Украины координаты позиций ЗРК С-300 — ФСБ
0
171
11:32 03.10.2025
FT утверждает, что США предоставят Украине новые разведданные для ударов по РФ
0
210
11:20 03.10.2025
Ереван не согласен с условиями Баку для подписания мирного соглашения — глава МИД
0
238
11:05 03.10.2025
Производителей чипов в США ждет крах из-за развития отрасли полупроводников КНР — эксперт
0
241

Возврат к списку