В Красноярском крае при жесткой посадке самолета погибли пилоты

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилоты самолета Ан-2, разбившегося в Красноярском крае, погибли. Об этом сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«По имеющейся информации, находившиеся на борту два пилота погибли, воздушное судно разрушено», — говорится в сообщении.