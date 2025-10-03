0
0
76
НОВОСТИ

В Красноярском крае при жесткой посадке самолета погибли пилоты

17:12 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилоты самолета Ан-2, разбившегося в Красноярском крае, погибли. Об этом сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«По имеющейся информации, находившиеся на борту два пилота погибли, воздушное судно разрушено», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 03.10.2025
Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП во Владимирской области
0
40
17:00 03.10.2025
Западу когда-нибудь придется вернуться к диалогу с Россией — Столтенберг
0
120
16:48 03.10.2025
Андрей Воробьев: Сегодня нам как никогда важно быть единой Россией
0
143
16:32 03.10.2025
Вильфанд спрогнозировал ранний приход весны в Россию в 2026 году
0
181
16:12 03.10.2025
Более 70% украинцев отмечают рост уровня коррупции в стране с начала СВО — опрос
0
202
16:00 03.10.2025
Запад создает иллюзию, что фейковые новости исходят только извне — американский эксперт
0
218
15:32 03.10.2025
Причиной перестрелки в Дагестане предварительно стал нелегальный майнинг — власти
0
235
15:15 03.10.2025
Умные технологии СберСити по мониторингу и управлению недвижимостью протестируют в РЖД
0
241
15:12 03.10.2025
Неподготовленные к российской школе дети-мигранты должны учиться на родине — Фадеев
0
249
15:04 03.10.2025
Офисно-лабораторный комплекс «Роснефти» в Москве получил золотой экологический сертификат
0
267

Возврат к списку