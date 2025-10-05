В Чехии победа партии ANO евроскептика Бабиша может принести «новую головную боль» ЕС - СМИ

09:00 Источник: РБК

Победа на парламентских выборах в Чехии партии «Акция недовольных граждан» (ANO) миллиардера и евроскептика Андрея Бабиша может привести к напряженности в отношениях страны с Евросоюзом и НАТО, сообщает Politico со ссылкой на аналитиков.

Европа с осторожностью следит за выборами в Чехии: Бабиш пообещал отказаться от запущенной его страной инициативы по поставкам боеприпасов Украине, он недоволен политикой увеличения оборонных расходов НАТО и реализацией «зеленого курса» Еврокомиссии. Накануне после объявления предварительных результатов лидер ANO заявил, что Украина пока не готова к вступлению в ЕС.

Критики опасаются, что если миллиардер вернется к власти (Бабиш был премьер-министром в 2017-2021 годах, а в 2023-м баллотировался на пост президента, но проиграл Петру Павелу), Чехия превратится в «новую головную боль» для Евросоюза и станет еще одним «больным вопросом» наряду с Венгрией и Словакией, лидеры которых Виктор Орбан и Роберт Фицо не раз блокировали инициативы ЕС (при этом в отличие от них Бабиш никогда не поддерживал хорошие отношения с властями России, напоминает Bloomberg). Глава МИД Чехии Ян Липавский выразил опасение, что из-за лидера ANO его страна «окажется на периферии Европы».