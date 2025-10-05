В Чехии победа партии ANO евроскептика Бабиша может принести «новую головную боль» ЕС - СМИ
09:00 05.10.2025 Источник: РБК
Победа на парламентских выборах в Чехии партии «Акция недовольных граждан» (ANO) миллиардера и евроскептика Андрея Бабиша может привести к напряженности в отношениях страны с Евросоюзом и НАТО, сообщает Politico со ссылкой на аналитиков.
Европа с осторожностью следит за выборами в Чехии: Бабиш пообещал отказаться от запущенной его страной инициативы по поставкам боеприпасов Украине, он недоволен политикой увеличения оборонных расходов НАТО и реализацией «зеленого курса» Еврокомиссии. Накануне после объявления предварительных результатов лидер ANO заявил, что Украина пока не готова к вступлению в ЕС.
Критики опасаются, что если миллиардер вернется к власти (Бабиш был премьер-министром в 2017-2021 годах, а в 2023-м баллотировался на пост президента, но проиграл Петру Павелу), Чехия превратится в «новую головную боль» для Евросоюза и станет еще одним «больным вопросом» наряду с Венгрией и Словакией, лидеры которых Виктор Орбан и Роберт Фицо не раз блокировали инициативы ЕС (при этом в отличие от них Бабиш никогда не поддерживал хорошие отношения с властями России, напоминает Bloomberg). Глава МИД Чехии Ян Липавский выразил опасение, что из-за лидера ANO его страна «окажется на периферии Европы».
НОВОСТИ
- 09:46 05.10.2025
- Страны мира «роют окопы и ждут начала» войны - Вучич
- 20:13 04.10.2025
- В составе федеральной полиции ФРГ появилось подразделение для борьбы с дронами
- 19:50 04.10.2025
- Стала известна дата непрямых переговоров Израиля и ХАМАС
- 17:35 04.10.2025
- Кобахидзе: «Грузинская мечта» уверенно побеждает на выборах … во всех муниципалитетах
- 17:30 04.10.2025
- Оппозиционная «Акция недовольных граждан» лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии
- 15:48 04.10.2025
- БПЛА, летавшие накануне над аэропортом Мюнхена, были разведывательными - СМИ
- 14:20 04.10.2025
- Руководство OpenAI хочет убедить производителей чипов отдать приоритет заказов, вместо Nvidia
- 12:49 04.10.2025
- МВД Германии: Мы должны ужесточить миграционный пакт ЕС и ужесточить правила депортации
- 10:00 04.10.2025
- Вопрос о введении смертной казни в Киргизии может быть вынесен на референдум - Жапаров
- 09:35 04.10.2025
- Санаэ Такаити победила на партийных выборах и станет первой женщиной – премьером Японии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать