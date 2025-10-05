Страны мира «роют окопы и ждут начала» войны - Вучич
09:46 05.10.2025 Источник: РБК
Мир готовится к глобальным военным конфликтам, а государства заняли выжидающую позицию, чтобы определиться, чью сторону принять. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе церемонии ввода в эксплуатацию участка высокоскоростной железной дороги по маршруту Белград-Суботица, передает Kurir.
«В нашей стране в определенных вопросах будет еще труднее по той простой причине, что люди должны знать, что все готовятся к войне. А когда готовятся к войне, значит, она будет. И когда мы уже знаем, что будет война, а она будет, я вам говорю, потому что вижу, что происходит, и как все готовятся», — сказал Вучич.
По словам политика, страны мира не готовятся к переговорам, чтобы избежать конфликта, а «роют окопы и ждут начала».
