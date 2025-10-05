Премьер Грузии сказал, что в Молдавии сложилась «трагическая ситуация»
11:05 05.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Грузии останутся в «режиме односторонней дружбы» с Молдавией, власти которой поддержали протестующих, устроивших беспорядки в Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«И здесь, я думаю, мы должны остаться в режиме односторонней дружбы. Тем более, что в Молдавии трагическая ситуация. С одной стороны, у них заявленная цель о том, что они хотят евроинтеграцию, с другой — лишь 45% населения Молдавии поддерживает евроинтеграцию, что было зафиксировано на референдуме. Молдавия хочет евроинтеграцию и при этом остается членом СНГ. Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить, но остаются членами СНГ», — заявил Кобахидзе на брифинге, комментируя заявление МИД Молдавии о поддержке протестующих в Тбилиси.
