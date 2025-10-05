0
0
120
НОВОСТИ

Премьер Грузии сказал, что в Молдавии сложилась «трагическая ситуация»

11:05 05.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии останутся в «режиме односторонней дружбы» с Молдавией, власти которой поддержали протестующих, устроивших беспорядки в Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«И здесь, я думаю, мы должны остаться в режиме односторонней дружбы. Тем более, что в Молдавии трагическая ситуация. С одной стороны, у них заявленная цель о том, что они хотят евроинтеграцию, с другой — лишь 45% населения Молдавии поддерживает евроинтеграцию, что было зафиксировано на референдуме. Молдавия хочет евроинтеграцию и при этом остается членом СНГ. Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить, но остаются членами СНГ», — заявил Кобахидзе на брифинге, комментируя заявление МИД Молдавии о поддержке протестующих в Тбилиси.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:44 05.10.2025
Поставка Киеву ракет Tomahawk разрушит позитивные тенденции в отношениях РФ и США - Путин
0
128
09:46 05.10.2025
Страны мира «роют окопы и ждут начала» войны - Вучич
0
315
09:00 05.10.2025
В Чехии победа партии ANO евроскептика Бабиша может принести «новую головную боль» ЕС - СМИ
0
294
20:13 04.10.2025
В составе федеральной полиции ФРГ появилось подразделение для борьбы с дронами
0
838
19:50 04.10.2025
Стала известна дата непрямых переговоров Израиля и ХАМАС
0
914
17:35 04.10.2025
Кобахидзе: «Грузинская мечта» уверенно побеждает на выборах … во всех муниципалитетах
0
1064
17:30 04.10.2025
Оппозиционная «Акция недовольных граждан» лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии
0
1015
15:48 04.10.2025
БПЛА, летавшие накануне над аэропортом Мюнхена, были разведывательными - СМИ
0
1173
14:20 04.10.2025
Руководство OpenAI хочет убедить производителей чипов отдать приоритет заказов, вместо Nvidia
0
1036
12:49 04.10.2025
МВД Германии: Мы должны ужесточить миграционный пакт ЕС и ужесточить правила депортации
0
1073

Возврат к списку