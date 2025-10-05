Поставка Киеву ракет Tomahawk разрушит позитивные тенденции в отношениях РФ и США - Путин
11:44 05.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможное решение США о поставке Украине Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТР Павлу Зарубину.
«Это (возможное решение о поставке Tomahawk Киеву — прим. ТАСС) приведет к разрушению наших (России и США — прим. ТАСС) отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас», — сказал российский лидер.
