Зеленский: «Одностороннее прекращение огня в небе возможно»

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский после многочисленных взрывов на Украине резко изменил свою позицию и попросил о прекращении огня в небе.

«Одностороннее прекращение огня в небе возможно», — написал он в своем телеграм-канале.

Зеленский не пояснил, что имеет в виду под «односторонним прекращением огня в небе». Однако издание «Страна» отмечает, что само его заявление о воздушном перемирии является радикальной сменой позиции.