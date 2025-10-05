0
Рубио: Продолжающиеся переговоры между ХАМАС и Израилем еще не означают конец войны

17:15 05.10.2025 Источник: Интерфакс

Переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС еще не означают окончания войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Продолжающиеся переговоры между ХАМАС и Израилем еще не означают конец войны, и создание группы для управления сектором Газа займет некоторое время", - цитирует его в воскресенье программа NBC News "Meet the Press".

"Все согласились, включая Израиль, что в конечном итоге, в какой-то (определенный) момент этого процесса, сектор Газа будет управляться палестинской технократической группой, которая не связана с ХАМАС, не является террористической, при помощи, поддержке и руководстве международного консорциума, подобного Совету мира", - сказал Рубио в интервью телеканалу. При этом он подчеркнул: "Нельзя создать структуру управления в Газе, не связанную с ХАМАС, за три дня".

