ЦИК Молдавии привел окончательные данные по выборам в парламент

17:30 05.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности набрала на парламентских выборах 50,20% голосов, что на 2,6 процентного пункта меньше, чем на выборах 2021 года. Как передает корреспондент ТАСС, такие окончательные данные утвердила на своем заседании Центральная избирательная комиссия.

«Партия действия и солидарности — 792 557 голосов (50,20%), партия „Демократия дома“ — 88 679 голосов (5,62%), „Патриотический блок социалистов, коммунистов, „Сердца [Молдовы]“ и „Будущего Молдовы“ — 381 984 голоса (24,20%), блок „Альтернатива“ — 125 706 голосов (7,96%), „Наша партия“ — 97 852 голоса (6,20%)», — зачитала проект постановления председатель ЦИК Анжелика Караман, констатировав, что он был одобрен единогласно.

