ЦИК Молдавии привел окончательные данные по выборам в парламент
17:30 05.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности набрала на парламентских выборах 50,20% голосов, что на 2,6 процентного пункта меньше, чем на выборах 2021 года. Как передает корреспондент ТАСС, такие окончательные данные утвердила на своем заседании Центральная избирательная комиссия.
«Партия действия и солидарности — 792 557 голосов (50,20%), партия „Демократия дома“ — 88 679 голосов (5,62%), „Патриотический блок социалистов, коммунистов, „Сердца [Молдовы]“ и „Будущего Молдовы“ — 381 984 голоса (24,20%), блок „Альтернатива“ — 125 706 голосов (7,96%), „Наша партия“ — 97 852 голоса (6,20%)», — зачитала проект постановления председатель ЦИК Анжелика Караман, констатировав, что он был одобрен единогласно.
НОВОСТИ
- 18:39 05.10.2025
- Трамп о предложении Путина по ДСНВ: Для меня это звучит как хорошая идея
- 17:15 05.10.2025
- Рубио: Продолжающиеся переговоры между ХАМАС и Израилем еще не означают конец войны
- 14:10 05.10.2025
- Зеленский: «Одностороннее прекращение огня в небе возможно»
- 11:44 05.10.2025
- Поставка Киеву ракет Tomahawk разрушит позитивные тенденции в отношениях РФ и США - Путин
- 11:05 05.10.2025
- Премьер Грузии сказал, что в Молдавии сложилась «трагическая ситуация»
- 09:46 05.10.2025
- Страны мира «роют окопы и ждут начала» войны - Вучич
- 09:00 05.10.2025
- В Чехии победа партии ANO евроскептика Бабиша может принести «новую головную боль» ЕС - СМИ
- 20:13 04.10.2025
- В составе федеральной полиции ФРГ появилось подразделение для борьбы с дронами
- 19:50 04.10.2025
- Стала известна дата непрямых переговоров Израиля и ХАМАС
- 17:35 04.10.2025
- Кобахидзе: «Грузинская мечта» уверенно побеждает на выборах … во всех муниципалитетах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать