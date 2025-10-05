Трамп о предложении Путина по ДСНВ: Для меня это звучит как хорошая идея
18:39 05.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает хорошей идеей предложение российского лидера Владимира Путина еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
«Для меня это звучит как хорошая идея», — сказал Трамп, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
