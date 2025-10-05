0
ХАМАС сможет освободить всех израильских заложников за день и сдать оружие - СМИ

19:31 05.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС сможет освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, за один день. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Вместе с тем его источник в движении сказал, что радикалам потребуется «дополнительное время» для передачи израильской стороне останков погибших пленников. В этом вопросе, как утверждал собеседник телеканала, США готовы «проявить гибкость».

ХАМАС готово передать оружие специальному органу, который будет сформирован из египетских и палестинских сил безопасности под эгидой ООН. Об этом также сообщил телеканал Al Hadath.

Его источник в движении также подчеркнул, что радикалы «заинтересованы в том, чтобы выполнить положения плана по Газе», подготовленного президентом США Дональдом Трампом, «как можно скорее». Израиль же, по его словам, стремится «помешать» реализации инициативы хозяина Белого дома, отказываясь прекращать бомбардировки анклава. Сам ХАМАС эту информацию пока не прокомментировал.

