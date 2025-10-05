0
Нетаньяху распорядился направить делегацию в Египет для переговоров по Газе

20:45 05.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился направить делегацию в Египет для переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Переговоры пройдут в городе Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове, подтвердила канцелярия главы израильского правительства.

Согласно ее заявлению, переговорную группу возглавит израильский министр стратегического планирования Рон Дермер. «Делегация отправится в Шарм-эш-Шейх уже завтра», — отметили в канцелярии.

