Нетаньяху распорядился направить делегацию в Египет для переговоров по Газе
20:45 05.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился направить делегацию в Египет для переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Переговоры пройдут в городе Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове, подтвердила канцелярия главы израильского правительства.
Согласно ее заявлению, переговорную группу возглавит израильский министр стратегического планирования Рон Дермер. «Делегация отправится в Шарм-эш-Шейх уже завтра», — отметили в канцелярии.
