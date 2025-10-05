0
В ХАМАС опровергли информацию СМИ о прекращении огня и сдаче оружия

22:20 05.10.2025

Член политбюро ХАМАС Махмуд Мардави опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что движение якобы согласилось сложить оружие в рамках плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале палестинской группировки.

«Махмуд Мардави опроверг ложные утверждения телеканала Al Hadath и ряда других СМИ о ходе переговоров о прекращении огня [в секторе Газа] и позиции движения по вопросу сдачи оружия», — указывается в нем.

