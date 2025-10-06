0
За ночь над регионами России сбили 251 украинский БПЛА

09:00 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 251 украинских беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 — над территорией Республики Крым, 34 — над территорией Курской области, 30 — над территорией Белгородской области, 20 — над территорией Нижегородской области, 17 — над территорией Воронежской области, 11 — над территорией Краснодарского края, по восемь БПЛА сбиты над территориями Брянской и Тульской областей, четыре — над территорией Рязанской области, по два БПЛА — над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по одному — над территорией Липецкой области и над Московским регионом, также 62 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и пять — над акваторией Азовского моря», — сообщили в военном ведомстве.

