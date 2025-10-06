Мерц заявил, что исключение Израиля из конкурса «Евровидение» было бы «скандалом»

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что исключение Израиля из международного музыкального конкурса «Евровидение» стало бы «скандалом».

Мерц высказал мнение, что Германия должна принять меры в случае исключения еврейского государства из «Евровидения». На вопрос о том, следует ли ФРГ добровольно отказаться от участия в песенном конкурсе, канцлер отметил, что «поддержал бы это». «Я считаю скандалом даже само обсуждение данного вопроса. Израиль — его часть», — утверждал Мерц в интервью телеканалу ARD.