Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $3 950 за тройскую унцию
09:20 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 949 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.
По данным на 05:02 мск, цена на драгметалл составляла $3 950 за тройскую унцию (+0,97%). По состоянию на 05:07 мск стоимость золота замедлила рост до $3 948,2 за унцию (+0,92%).
