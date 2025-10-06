Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $3 950 за тройскую унцию

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 949 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 05:02 мск, цена на драгметалл составляла $3 950 за тройскую унцию (+0,97%). По состоянию на 05:07 мск стоимость золота замедлила рост до $3 948,2 за унцию (+0,92%).