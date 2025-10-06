0
0
110
НОВОСТИ

Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $3 950 за тройскую унцию

09:20 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 949 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 05:02 мск, цена на драгметалл составляла $3 950 за тройскую унцию (+0,97%). По состоянию на 05:07 мск стоимость золота замедлила рост до $3 948,2 за унцию (+0,92%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 06.10.2025
Системы Patriot плохо справляются с перехватом российских ракет на Украине — WP
0
0
09:32 06.10.2025
Китай строит Ирану инфраструктуру в обмен на нефть — WSJ
0
84
09:05 06.10.2025
Мерц заявил, что исключение Израиля из конкурса «Евровидение» было бы «скандалом»
0
149
09:00 06.10.2025
За ночь над регионами России сбили 251 украинский БПЛА
0
158
22:20 05.10.2025
В ХАМАС опровергли информацию СМИ о прекращении огня и сдаче оружия
0
658
20:45 05.10.2025
Нетаньяху распорядился направить делегацию в Египет для переговоров по Газе
0
662
19:31 05.10.2025
ХАМАС сможет освободить всех израильских заложников за день и сдать оружие - СМИ
0
725
18:39 05.10.2025
Трамп о предложении Путина по ДСНВ: Для меня это звучит как хорошая идея
0
772
17:30 05.10.2025
ЦИК Молдавии привел окончательные данные по выборам в парламент
0
861
17:15 05.10.2025
Рубио: Продолжающиеся переговоры между ХАМАС и Израилем еще не означают конец войны
0
792

Возврат к списку