Китай строит Ирану инфраструктуру в обмен на нефть — WSJ

09:32 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки иранской нефти в Китай осуществляются по бартерной схеме, по которой КНР строит в Иране объекты инфраструктуры, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников западных стран.

По их сведениям, в процессе поставок иранской нефти принимают участие китайская страховая компания Sinosure и финансовая организация Chuxin. Операции идут в обход международной банковской системы и часть средств идет на финансирование строительства инфраструктурных объектов. Так, в прошлом году порядка $8,4 млрд из платежей за иранскую нефть были направлены на крупные инфраструктурные объекты, которые Китай строит в Иране.

КНР, указывает издание, с начала века обязался вложить в строительство инфраструктуры в Иране порядка $25 млрд. При этом объем инфраструктурных работ Китая в исламской республике увеличился с 2021 года.

Помимо помощи в строительстве инфраструктуры, Иран использует доходы от продажи нефти для покупки напрямую китайских товаров.

