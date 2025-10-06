Грету Тунберг и других активистов флотилии «Сумуд» депортируют из Израиля
10:05 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 70 участников пропалестинской флотилии «Сумуд», включая шведскую активистку Грету Тунберг, депортируют в понедельник из Израиля. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей дипслужб.
По их информации, еврейское государство покинут девять шведов, 28 французов, 27 греков и 15 итальянцев. Предполагается, что большинство задержанных будут доставлены самолетом в Грецию.
Флотилия «Сумуд» (в переводе с арабского языка — стойкость, сопротивление), состоявшая из более чем 40 принадлежащих разным странам судов, отправилась из Туниса в сторону Газы в середине сентября. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить в анклав гуманитарную помощь.
Израильские власти неоднократно заявляли, что считают действия активистов провокацией и не допустят приближения их судов к берегам Газы. В итоге флотилия была перехвачена кораблями ВМС Израиля, все активисты — более 400 человек — были задержаны и доставлены на израильский берег. 3 октября власти Израиля начали их депортировать, за три дня из страны выдворены в общей сложности 170 участников флотилии.
