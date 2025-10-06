Китай обгоняет США в гонке за лидерство на мировом энергетическом рынке — Bloomberg

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай обгоняет США в гонке за лидерство на мировом энергетическом рынке за счет наращивания экспорта технологий возобновляемой энергетики. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, США, которые при администрации президента Дональда Трампа ставят цель стать лидером мирового энергетического рынка, за первые семь месяцев текущего года экспортировали нефть и газ на сумму около $80 млрд. Поставки Китая за этот же период достигли $120 млрд. По данным аналитического центра Ember, в августе экспорт такой продукции из Китая составил $20 млрд, что стало месячным рекордом для страны.

В Ember подчеркивают, что такая тенденция сохраняется несмотря на то, что стоимость технологий возобновляемой энергетики снижается. Так, в стоимостном выражении экспорт солнечных батарей сейчас значительно ниже рекордных показателей весны 2023 года, но при этом общая мощность поставляемых за рубеж панелей находится на исторически высоком уровне — 46 тыс. мегаватт за первые семь месяцев текущего года.

Также агентство отмечает, что Китай активнее поставляет свои передовые технологии в развивающиеся страны. В текущем году более половины экспорта китайских электрокаров пришлось на такие страны. Хотя США могут нарастить поставки ископаемого топлива, а также собственных технологий возобновляемой энергетики, роль Китая на мировом рынке продолжит расти, подытоживает агентство.