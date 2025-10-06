0
0
80
НОВОСТИ

Индия рассматривает закупку у РФ дополнительных пяти систем ПВО С-400 — СМИ

11:00 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Индии рассматривает возможность приобретения дополнительных пяти российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонных кругах.

По данным издания, на этой неделе состоится встреча представителей министерства обороны республики с российскими коллегами, чтобы обсудить совместное производство или прямую закупку зенитных ракетных комплексов С-400 с целью укрепления оборонного потенциала Индии.

Сообщается, что еще пять таких систем необходимы Индии для защиты от любых атак на всей береговой линии страны протяженностью более 7 тыс. км и для устранения пробелов в системе ПВО в районе северного командования.

Ожидается, что межправительственная сделка будет одобрена до прибытия президента России Владимира Путина в Индию в начале декабря на ежегодный российско-индийский саммит.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 06.10.2025
Премьер Франции подал в отставку на фоне критики нового состава правительства
0
22
11:05 06.10.2025
Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА на территории Туапсинского НПЗ
0
69
10:32 06.10.2025
Высокие ставки повлияли на потенциал роста экономики РФ — Решетников
0
137
10:20 06.10.2025
Китай обгоняет США в гонке за лидерство на мировом энергетическом рынке — Bloomberg
0
165
10:05 06.10.2025
Грету Тунберг и других активистов флотилии «Сумуд» депортируют из Израиля
0
173
10:00 06.10.2025
Системы Patriot плохо справляются с перехватом российских ракет на Украине — WP
0
183
09:32 06.10.2025
Китай строит Ирану инфраструктуру в обмен на нефть — WSJ
0
234
09:20 06.10.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $3 950 за тройскую унцию
0
233
09:05 06.10.2025
Мерц заявил, что исключение Израиля из конкурса «Евровидение» было бы «скандалом»
0
273
09:00 06.10.2025
За ночь над регионами России сбили 251 украинский БПЛА
0
282

Возврат к списку