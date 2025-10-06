Индия рассматривает закупку у РФ дополнительных пяти систем ПВО С-400 — СМИ
11:00 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Индии рассматривает возможность приобретения дополнительных пяти российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонных кругах.
По данным издания, на этой неделе состоится встреча представителей министерства обороны республики с российскими коллегами, чтобы обсудить совместное производство или прямую закупку зенитных ракетных комплексов С-400 с целью укрепления оборонного потенциала Индии.
Сообщается, что еще пять таких систем необходимы Индии для защиты от любых атак на всей береговой линии страны протяженностью более 7 тыс. км и для устранения пробелов в системе ПВО в районе северного командования.
Ожидается, что межправительственная сделка будет одобрена до прибытия президента России Владимира Путина в Индию в начале декабря на ежегодный российско-индийский саммит.
