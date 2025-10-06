0
0
69
НОВОСТИ

Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА на территории Туапсинского НПЗ

11:05 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека получили ранения в результате атаки БПЛА на Туапсинский муниципальный округ, обломки упали на территории НПЗ. Пострадавших госпитализировали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Ночью 6 октября обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ. Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали», — сказали в оперштабе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:25 06.10.2025
Более 15 тыс. спортсменов приняли участие в полумарафоне «Моя столица»
0
18
11:20 06.10.2025
Премьер Франции подал в отставку на фоне критики нового состава правительства
0
41
11:00 06.10.2025
Индия рассматривает закупку у РФ дополнительных пяти систем ПВО С-400 — СМИ
0
92
10:32 06.10.2025
Высокие ставки повлияли на потенциал роста экономики РФ — Решетников
0
144
10:20 06.10.2025
Китай обгоняет США в гонке за лидерство на мировом энергетическом рынке — Bloomberg
0
172
10:05 06.10.2025
Грету Тунберг и других активистов флотилии «Сумуд» депортируют из Израиля
0
179
10:00 06.10.2025
Системы Patriot плохо справляются с перехватом российских ракет на Украине — WP
0
191
09:32 06.10.2025
Китай строит Ирану инфраструктуру в обмен на нефть — WSJ
0
242
09:20 06.10.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $3 950 за тройскую унцию
0
237
09:05 06.10.2025
Мерц заявил, что исключение Израиля из конкурса «Евровидение» было бы «скандалом»
0
277

Возврат к списку