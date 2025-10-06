Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА на территории Туапсинского НПЗ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека получили ранения в результате атаки БПЛА на Туапсинский муниципальный округ, обломки упали на территории НПЗ. Пострадавших госпитализировали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Ночью 6 октября обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ. Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали», — сказали в оперштабе.