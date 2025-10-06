0
0
138
НОВОСТИ

Нарышкин назвал обман устойчивой чертой большинства политиков Запада

12:00 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ложь и обман являются устойчивой чертой большинства западных политиков, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

В ходе круглого стола, посвященного 70-летию создания Организации Варшавского договора, он обратил внимание на то, что «при обсуждении будущего объединенной Германии, которая должна была стать членом Североатлантического альянса, [в ту пору] государственный секретарь США Джеймс Бейкер уверял Михаила Горбачева, что после этого никакого расширения НАТО не планируется даже на дюйм».

«К сожалению, высокопоставленные представители Запада просто беззастенчиво обманули советское руководство. Хотя, в общем, ложь и обман — это такая устойчивая черта большинства западных политиков. Очередной яркий пример они продемонстрировали при исполнении, а лучше сказать, при неисполнении Минских соглашений, когда лидеры Франции и Германии выступили гарантами этого соглашения, но заранее знали, что оно не будет выполнено, и не для того они его подписывали в качестве гарантов», — указал Нарышкин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 06.10.2025
Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия в области иммунитета
0
0
12:32 06.10.2025
Украина без разведданных Запада не смогла использовать потенциал HIMARS, признал Залужный
0
96
12:20 06.10.2025
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах в Пятигорске и Красноярске
0
117
12:05 06.10.2025
Минимум сутки потребуются на восстановление энергосистемы Белгородской области
0
146
11:32 06.10.2025
Медведев не исключает, что дроны в Европе — это «провокации бандеровцев»
0
195
11:25 06.10.2025
Более 15 тыс. спортсменов приняли участие в полумарафоне «Моя столица»
0
187
11:20 06.10.2025
Премьер Франции подал в отставку на фоне критики нового состава правительства
0
229
11:05 06.10.2025
Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА на территории Туапсинского НПЗ
0
247
11:00 06.10.2025
Индия рассматривает закупку у РФ дополнительных пяти систем ПВО С-400 — СМИ
0
229
10:32 06.10.2025
Высокие ставки повлияли на потенциал роста экономики РФ — Решетников
0
277

Возврат к списку