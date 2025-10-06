0
Медведев не исключает, что дроны в Европе — это «провокации бандеровцев»

11:32 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дроны, прилетевшие на территории европейских стран, могут быть «провокацией бандеровцев», написал заместитель председателя Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере Max.

«Европейские города охватила эпидемия UFD, или Unidentified Flying Drones. БПЛА повсюду: возле военных баз, в аэропортах, в полях и над городами. Чьи — неясно. Каковы версии?» — задался вопросом замглавы СБ РФ.

Первая из перечисленных Медведевым версий — «провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну». И она, считает политик, «вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА, как правило, можно отследить». «Куча бессмысленных хохлоуклонистов живет в Европе. Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой», — заметил зампред Совбеза.

