Медведев не исключает, что дроны в Европе — это «провокации бандеровцев»
11:32 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дроны, прилетевшие на территории европейских стран, могут быть «провокацией бандеровцев», написал заместитель председателя Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере Max.
«Европейские города охватила эпидемия UFD, или Unidentified Flying Drones. БПЛА повсюду: возле военных баз, в аэропортах, в полях и над городами. Чьи — неясно. Каковы версии?» — задался вопросом замглавы СБ РФ.
Первая из перечисленных Медведевым версий — «провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну». И она, считает политик, «вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА, как правило, можно отследить». «Куча бессмысленных хохлоуклонистов живет в Европе. Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой», — заметил зампред Совбеза.
