Премьер Франции подал в отставку на фоне критики нового состава правительства
11:20 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции после оглашения обновленного состава правительства. Как сообщила газета Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца, глава государства его отставку принял.
Таким образом срок пребывания Лекорню на посту главы кабмина оказался самым коротким за всю историю Пятой республики. До него рекорд по наименее продолжительному пребыванию во главе правительства принадлежал Мишелю Барнье, который ушел в отставку спустя чуть более трех месяцев после назначения в декабре 2024 года.
