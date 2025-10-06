0
Более 15 тыс. спортсменов приняли участие в полумарафоне «Моя столица»

11:25 06.10.2025

В забегах полумарафона «Моя столица» в Москве 4-5 октября приняли участие более 15 тыс. спортсменов из 80 регионов России. За состязаниями наблюдали более 15 тыс. болельщиков.

Бегуны стартовали и финишировали на Университетской площади, забеги на разные дистанции устраивались два дня.

4 октября взрослые спортсмены вышли на дистанцию 5 км, а дети бежали 300 м и 600 м. Участники с ограниченными возможностями здоровья участвовали в инклюзивном «Забеге безграничных возможностей» на 600 м. 5 октября были проведены забеги на 10 км и 21,1 км. Бегуны состязались как в индивидуальном разряде, так и в составе клубов. Крупнейшие беговые сообщества России в этом смогли участвовать в первом клубном чемпионате.

Полумарафон «Моя столица» стал завершением ежегодной серии «Бегом по Золотому кольцу». В нынешнем году на маршруте были установлены знаки с изображениями городов Золотого кольца России. Станции поддержки спортсменов были названы в честь таких городов как Тутаев, Мышкин, Переславль-Залесский, Кострома, Иваново, Рыбинск, Углич, Ярославль, Ростов Великий и Москва.

А 5 октября в Битцевском лесу был проведен традиционный кросс «Лисья гора». Дистанции проходили по пересеченной местности и составляли 2 км, 4 км, 6 км и 8 км. В забеге участвовали почти 1000 спортсменов.

