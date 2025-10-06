0
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах в Пятигорске и Красноярске

12:20 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила в Пятигорске и Красноярске теракты на еврейских культовых объектах, готовившиеся приверженцами международной террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности предотвращено совершение террористических актов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, планировавшихся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации», — сообщили в ЦОС.

«В результате проведенных мероприятий в Красноярске задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги, — отметили в ЦОС. — В Пятигорске задержан гражданин РФ, планировавший совершение поджога здания Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью, у которого также изъяты два ножа и средства связи, содержащие переписку с зарубежным координатором преступной деятельности в мессенджере Telegram».

