Украина без разведданных Запада не смогла использовать потенциал HIMARS, признал Залужный
12:32 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская армия из-за нехватки данных космической разведки не смогла полностью использовать потенциал американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставок которых Киев долго добивался от своих западных партнеров. Об этом заявил бывший главком ВСУ (занимал пост в 2021–2024 годах), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
«Из-за отсутствия и задержек при обмене [с западными союзниками] специализированной информацией из космоса не удалось использовать полный потенциал таких систем, как HIMARS. <…> Как оказалось, именно космические возможности придают критическое значение для целеуказания, навигации и связи, обеспечивая эффективность ракетных ударов. И если проблема со связью за счет компании Starlink от SpaceX была уже решена, а проблема с навигацией нуждалась и во времени, и в ресурсах, то своевременная разведка и временно-координатное обеспечение необходимо было сразу», — написал Залужный в статье для специализированного украинского портала «Милитарный». США в рамках военной помощи Киеву предоставляли ВСУ поддержку в эксплуатации и наведении РСЗО HIMARS и других видов вооружений.
Экс-главком добавил, что позже стратегическое значение систем HIMARS существенно уменьшилось.
