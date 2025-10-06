0
0
111
НОВОСТИ

Украина без разведданных Запада не смогла использовать потенциал HIMARS, признал Залужный

12:32 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская армия из-за нехватки данных космической разведки не смогла полностью использовать потенциал американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставок которых Киев долго добивался от своих западных партнеров. Об этом заявил бывший главком ВСУ (занимал пост в 2021–2024 годах), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Из-за отсутствия и задержек при обмене [с западными союзниками] специализированной информацией из космоса не удалось использовать полный потенциал таких систем, как HIMARS. <…> Как оказалось, именно космические возможности придают критическое значение для целеуказания, навигации и связи, обеспечивая эффективность ракетных ударов. И если проблема со связью за счет компании Starlink от SpaceX была уже решена, а проблема с навигацией нуждалась и во времени, и в ресурсах, то своевременная разведка и временно-координатное обеспечение необходимо было сразу», — написал Залужный в статье для специализированного украинского портала «Милитарный». США в рамках военной помощи Киеву предоставляли ВСУ поддержку в эксплуатации и наведении РСЗО HIMARS и других видов вооружений.

Экс-главком добавил, что позже стратегическое значение систем HIMARS существенно уменьшилось.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 06.10.2025
Европе надо прочувствовать на своей шкуре, что такое опасность войны — Медведев
0
0
13:00 06.10.2025
Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия в области иммунитета
0
17
12:20 06.10.2025
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах в Пятигорске и Красноярске
0
125
12:05 06.10.2025
Минимум сутки потребуются на восстановление энергосистемы Белгородской области
0
159
12:00 06.10.2025
Нарышкин назвал обман устойчивой чертой большинства политиков Запада
0
148
11:32 06.10.2025
Медведев не исключает, что дроны в Европе — это «провокации бандеровцев»
0
202
11:25 06.10.2025
Более 15 тыс. спортсменов приняли участие в полумарафоне «Моя столица»
0
197
11:20 06.10.2025
Премьер Франции подал в отставку на фоне критики нового состава правительства
0
238
11:05 06.10.2025
Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА на территории Туапсинского НПЗ
0
256
11:00 06.10.2025
Индия рассматривает закупку у РФ дополнительных пяти систем ПВО С-400 — СМИ
0
237

Возврат к списку