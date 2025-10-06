Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия в области иммунитета
13:00 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи. Об этом сообщил Нобелевский комитет Каролинского института.
Ученых отметили премией «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности», говорится в мотивировочной части решения комитета.
