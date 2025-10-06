Европе надо прочувствовать на своей шкуре, что такое опасность войны — Медведев

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейцам стоит прочувствовать на своей шкуре, что такое опасность войны. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своем канале в мессенджере Max эпидемию боязни дронов, охватившую Европу.

«На самом деле причинами этой паники вокруг „русских дронов“ может быть любая из приведенных причин или их совокупность. Главное не это. Главное, чтобы недалекие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец», — написал политик.